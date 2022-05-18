Ученые обнаружили гробницу сановника, хранившего тайны фараоновПо словам первооткрывателей, высокое социальное положение позволило ему нанять искусных мастеров для постройки гробницы
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
07:40 (мск), источник: Известия

Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне

PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании. Он пояснил, что речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для РФ. В марте компания заявила о том, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up.

Источник: Известия

Производитель уже остановил конвейер и не выпускает известную триаду — торговым сетям отгружают запасы, сказал собеседник издания. В PepsiCo «Известиям» подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России.

При этом решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе, добавили там.

В начале апреля стало известно, что PepsiCo направила ритейлерам презентацию с описанием новых напитков и брендов специально для российского рынка.

Как писали СМИ, тогда компания планировала наладить производство локальных марок, вкусы которых будут похожи на основные имена компании. Например, New Cola и Fruitz взамен Pepsi и Mirinda. Но от этих концепций отказались.

В итоге производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар» — сейчас под этим именем выпускают квас, заметил собеседник «Известий». Есть и другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает, добавил он. Собеседник уточнил, что изготовитель вскоре запустит розлив напитков на своем заводе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь