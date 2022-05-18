Изготовитель «КовиВака» рассказал об остановке производства вакцины

По его словам, «Нанолек» самостоятельно произвел около 500 тыс. доз «КовиВака», эта партия в настоящее время лежит на складе компании. «От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы “КовиВака”, — сказал Стецюк. По его оценке, совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 млн доз вакцины, они находятся в доступе.
«На сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов», — сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
В интервью РБК осенью прошлого года президент компании «Нанолек» Владимир Христенко анонсировал массовое производство вакцины в конце осени. Первоначально фармкомпания говорила о планах произвести до 5 млн доз вакцины до конца 2021 года. Задержка производства, как осенью пояснял Христенко была обусловлена техническими сложностями с внедрением оборудования. Кроме того, потребовалось время на доработку технологии производства совместно с Центром им. Чумакова. До конца 2021 года центр был единственным производителем «КовиВака».
На момент поступления вакцины в регионы в начале лета прошлого года «КовиВак» был популярен у россиян. Поступавшие партии довольно скоро заканчивались из-за большого спроса.