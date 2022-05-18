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20:32 (мск), источник: Life.ru

Мантуров допустил легализацию криптовалют в России

По словам министра, вопрос стоит лишь в том, когда именно это произойдёт, а также как это будет регулироваться.

Источник: Reuters

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил, что криптовалюта будет легализована в России как платёжное средство.

«Я считаю, что да (будет легализована. — Прим. ред.). Вопрос, когда это произойдёт, как это произойдёт, как это будет регулироваться», — сказал он во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что пользователи «Телеграма» смогут обмениваться криптовалютой Toncoin в чате мессенджера. Для этого нужно вызвать криптокошелёк и ввести необходимую для перевода сумму. Затем останется подтвердить отправку — и криптовалюта будет передана получателю.

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