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11:04 (мск), источник: © РИА Новости

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 63.5643   +0.02 € 66.6135   +0.25 ММВБ: $ 62.5625   -0.88 € 65.3000   -1.40
Источник: © РИА Новости

Так, европейская валюта в моменте опускалась до 61,11 рубля — впервые с апреля 2017 года, американская торговалась на уровне 63,22. Таким образом, пара евро/рубль уходила ниже стоимости пары доллар/рубль.

Но затем евро вернулся к уровню 66 рублей — к 10:22 мск курс расчетами «завтра» равнялся 65,73 рубля (минус 97 копеек по сравнению со вчерашним днем). Доллар при этом дешевел на 41 копейку, до 63,04 рубля.

По мнению аналитиков, на курс российской валюты влияет то, что компании готовятся к налоговым выплатам 25—27 мая, — это может сформировать излишек долларового предложения. Играет роль и необычайно сильный платежный баланс России.

При этом цены на нефть на мировых рынках росли на данных Минэнерго США о неожиданном снижении запасов: июльские фьючерсы на Brent дорожали до 110,63 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — до 108,12 доллара.

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