13:35 (мск), источник: Российская газета
Орешкин заявил о рыночности нынешнего курса рубля
Нынешний курс российского рубля является рыночным. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
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«На самом деле искусственным курс был в прошлом году. А в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — пояснил чиновник во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».
Укрепление российской валюты помощник главы государства объяснил ненужностью внутри страны тех объемов доллара и евро, которые поступают в страну.
Европейский союз серьезно ограничил объемы экспорта в нашу страну, и поэтому возможности покупки товара и импорта серьезно снизились. В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась.
Помощник главы государства также отметил, что экономика страны начнет восстанавливаться после третьего квартала 2022 года, а снижение ВВП будет гораздо меньше, чем прогнозируется. При этом уровень инфляции по итогам года, по его словам, не превысит 15%.
«Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд», — подчеркнул Орешкин.
Напомним, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году на уровне 17,5%. В свою очередь, прогноз Банка России еще выше — 18−23%.
Максим Орешкин возглавляет рабочую группу по выработке новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, созданную в рамках поручения президента Владимира Путина.
В последние два месяца в России действует жесткий валютный контроль. Временный порядок операций с наличной валютой введен на полгода — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Он включает ограничения, которые постепенно смягчаются, на обналичивание иностранной валюты и на покупку долларов и евро физлицами.
Из-за ограничений курс рубля начал резко расти. После шокового обвала в марте до отметки в 120 рублей за доллар в начале мая курс отечественной валюты значительно укрепился — в четверг курс доллара на Мосбирже впервые с января 2020 года опустился ниже 62 рублей, а евро в момент рухнул до минимума с мая 2017 года (также ниже 62 рублей).