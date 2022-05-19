Британия ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

Рестрикции подразумевают заморозку активов авиакомпаний. По утверждению МИДа, они внесены в список по причине «получения выгоды и поддержки правительства России путем ведения бизнеса в сфере стратегического значения — транспортного сектора».
Отмечается, что «Аэрофлот» и входящая в его группу «Россия» также осуществляют бизнес, как аффилированная с руководством РФ организация.
Всего с начала специальной операции РФ по защите Донбасса Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.
Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Россию на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Однако российские власти неоднократно заявляли о способности страны справиться с вызовами, отмечая, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.