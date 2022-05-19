Орешкин прогнозирует глобальный голод к концу 2022 года

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — рассказал господин Орешкин в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».
Он объяснил, что приблизительно с середины 2020 года начался резкий рост стоимости пшеницы, спровоцированный неконтролируемой эмиссией доллара США:
Ранее об угрозе мирового голода сообщала министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце. По ее мнению, причинами возможной гуманитарной катастрофы могут стать последствия пандемии COVID-19, засуха и события на Украине.
На европейских рынках в мае цена на пшеницу побила абсолютные рекорды. После объявления Индией эмбарго на экспорт зерновых торги закрылись на уровне €438,25 за тонну.