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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Орешкин прогнозирует глобальный голод к концу 2022 года

Помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что в конце 2022 года мир столкнется с глобальным голодом, к которому привело «печатание доллара». Он отметил, что Россия начала готовиться к голоду еще в конце прошлого года.

Источник: РИА "Новости"

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — рассказал господин Орешкин в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Он объяснил, что приблизительно с середины 2020 года начался резкий рост стоимости пшеницы, спровоцированный неконтролируемой эмиссией доллара США:

До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара, начиная примерно с июля 2020 года, начался период довольно резкого роста.

Ранее об угрозе мирового голода сообщала министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце. По ее мнению, причинами возможной гуманитарной катастрофы могут стать последствия пандемии COVID-19, засуха и события на Украине.

На европейских рынках в мае цена на пшеницу побила абсолютные рекорды. После объявления Индией эмбарго на экспорт зерновых торги закрылись на уровне €438,25 за тонну.

Андрей Сапожников

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