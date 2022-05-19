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14:08 (мск), источник: Ведомости

Потанин назвал примерную стоимость приобретенной им доли в TCS Group

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин не согласился со словами Олега Тинькова о том, что тот продал свою долю в TCS Group за «копейки». Об этом Потанин заявил в интервью «Интерфаксу».

Источник: РИА "Новости"

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — подчеркнул он. По словам Потанина, они с Тиньковым не обсуждали сумму сделки. «Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает», — рассказал Потанин. По его словам, Тинькова больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка.

Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом.

Владимир Потанин
владелец «Интерроса»

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл.

В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине. Бизнесмен также подчеркивал, что благодарен Потанину за возможность получить «хоть какие-то деньги» от продажи актива, которая, по его словам, стала неизбежной.

В интервью Юрию Дудю (признан Минюстом СМИ-иноагентом), Тиньков заявил, Потанин «позвонил ему тогда и предложил купить его долю за копейки».

Накануне «Интеррос» Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

После этих покупок компания не рассматривает новые сделки в банковском секторе, заявил Потанин. Он также отметил, что объединение «Росбанка» и «Тинькофф банка» никогда не обсуждалось, потому что «Интеррос» не видит синергии у этих банков. Также бизнесмен рассказал, что после объявления о покупке «Росбанка» UniCredit предложила «Интерросу» купить свой российский банк, однако это покупка компанию «не заинтересовала».

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