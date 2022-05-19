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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Бизнес McDonald’s в России купит Александр Говор

Бизнесмен Александр Говор, который через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске, купит весь бизнес McDonald's в России. Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, сделка предполагает, что рестораны будут работать под новым брендом. При этом за действующими сотрудниками российского McDonald's сохранят рабочие места в течение двух лет. Сумма сделки не называется.

Источник: Reuters

В пресс-релизе сказано, что договор купли-продажи бизнеса предусматривает, что для всех сотрудников сохраняются рабочие места на эквивалентных условиях в течение как минимум двух лет. «Покупатель также согласился финансировать заработную плату корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны до закрытия сделки. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами», — сказано в релизе.

Ожидается, что что все необходимые стадии согласования сделки с регуляторами будут завершены «в ближайшие недели».

Новость дополняется.

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