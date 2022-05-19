15:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Бизнес McDonald’s в России купит Александр Говор
Бизнесмен Александр Говор, который через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске, купит весь бизнес McDonald's в России. Как сообщается в пресс-релизе McDonald's, сделка предполагает, что рестораны будут работать под новым брендом. При этом за действующими сотрудниками российского McDonald's сохранят рабочие места в течение двух лет. Сумма сделки не называется.