В странах Европы выявили случаи заражения обезьяньей оспойРечь идет примерно о 60 пациентах
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
21:20 (мск), источник: RTVi

ЦБ разрешил банкам продавать любую валюту, кроме долларов и евро

С 20 мая российские банки получают право без каких-либо дополнительных ограничений продавать гражданам любую иностранную валюту наличными — кроме долларов и евро. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Ограничения на продажу американской и европейской валют сохранятся до 9 сентября, если регулятор не решит продлить их на более долгий срок.

ЦБ: $ 62.4031   -1.16 € 64.9358   -1.68 ММВБ: $ 61.9050   -1.54 € 64.4025   -2.30
Источник: Reuters

В сообщении Банка России поясняется, что кредитным организациям разрешено продавать иностранные банкноты (кроме долларов и евро), потому что у них имеются в наличии «остатки» различных валют.

До сих пор на все иностранные валюты распространялось то же правило, которое продолжает действовать в отношении европейской и американской: купить можно только наличные, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года.

Предыдущее послабление валютной политики Центробанк сделал 16 мая, разрешив физическим лицам переводить за границу до $50 тысяч (в долларах или другой валюте эквивалентно указанной сумме) ежемесячно.

С 19 апреля банки получили разрешение продавать населению доллары, евро и другую иностранную валюту, поступившую в их кассы с 9 апреля. Однако на практике с реализацией таких сделок возникли проблемы, поскольку во многих банках наличная валюта отсутствует, а курс, по которому они готовы ее продавать, значительно отличается от официального.

Серьезные ограничения на оборот наличной валюты Банк России ввел 9 марта, вскоре после начала спецоперации на Украине. Обналичивать доллары разрешалось только тем, на чьих счетах они находились еще до начала срока действия ограничений. Со счетов в евро можно было снимать средства в долларовом эквиваленте. В любом случае общая сумма, разрешенная к обналичиванию, не должна была превышать $10 тысяч. Средства сверх этого лимита выдавались в рублях.

Доллар от TradingView
 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь