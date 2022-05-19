ЦБ разрешил банкам продавать любую валюту, кроме долларов и евро

В сообщении Банка России поясняется, что кредитным организациям разрешено продавать иностранные банкноты (кроме долларов и евро), потому что у них имеются в наличии «остатки» различных валют.
Предыдущее послабление валютной политики Центробанк сделал 16 мая, разрешив физическим лицам переводить за границу до $50 тысяч (в долларах или другой валюте эквивалентно указанной сумме) ежемесячно.
С 19 апреля банки получили разрешение продавать населению доллары, евро и другую иностранную валюту, поступившую в их кассы с 9 апреля. Однако на практике с реализацией таких сделок возникли проблемы, поскольку во многих банках наличная валюта отсутствует, а курс, по которому они готовы ее продавать, значительно отличается от официального.
Серьезные ограничения на оборот наличной валюты Банк России ввел 9 марта, вскоре после начала спецоперации на Украине. Обналичивать доллары разрешалось только тем, на чьих счетах они находились еще до начала срока действия ограничений. Со счетов в евро можно было снимать средства в долларовом эквиваленте. В любом случае общая сумма, разрешенная к обналичиванию, не должна была превышать $10 тысяч. Средства сверх этого лимита выдавались в рублях.