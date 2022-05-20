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07:29 (мск), источник: Известия

Проснись и строй: в России начнут массово создавать типовые жилые поселки

Станут ли они альтернативой строительству многоквартирных домов.

Источник: Reuters

В России начнут массово строить типовые жилые поселки. Для этого хотят создать федеральный проектный центр, который бы координировал комплексную малоэтажную застройку в регионах. Такая инициатива одобрена в общественном совете при Минстрое и направлена на рассмотрение главе ведомства Иреку Файзуллину. Вопрос актуален в том числе из-за возможного снижения темпов строительства многоквартирных домов, считают эксперты.

Типовой подход

В России хотят создать федеральный проектный центр по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Такое предложение одобрила комиссия по вопросам ИЖС общественного совета при Минстрое. Организация будет проектировать и координировать комплексную малоэтажную застройку в субъектах, создавать планы развития ИЖС. Инициативу направили главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой поручить ее проработку. С копией документа ознакомились «Известия».

На днях стало известно, что Минстрой включил в проект строительной стратегии пессимистичный сценарий, который предполагает, что к 2030 году цель нацпроекта по ежегодному вводу в строй 120 млн кв. м жилья выполнена не будет. Как писали «Известия», девелоперы начали замораживать новые проекты из-за сложностей с получением проектного финансирования и увеличением ключевой ставки ЦБ.

Поскольку строительство многоквартирного жилья застопорилось, а во многих городах вообще не ведется, сейчас актуально развивать именно малоэтажную застройку, считает заместитель председателя общественного совета при Минстрое, член рабочей группы Российского союза строителей Олег Бетин.

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В 14 регионах РФ в ближайшее время планируется запустить пилотные проекты комплексной малоэтажной застройки и частных домов на основе типовых решений, писали «Известия». Дома в таких поселках могут быть минимум на 15% дешевле аналогов.

Для масштабирования подобных проектов в остальных субъектах и необходимо создать федеральный проектный центр, отметил Олег Бетин. В среднем на запуск таких проектов требуется около года.

— Создание такого центра важно. Сейчас необходимо развивать малоэтажное индустриальное строительство. В первую очередь это проектирование и строительство инфраструктуры в соответствии со спецпрограммой. Сегодня же идет хаотичная застройка в дачных поселках без инфраструктуры, в том числе социальной, — сказал председатель Иркутского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор УК «АМТ Групп» Александр Пасюк.

По словам гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, в регионах достаточно покупателей, которые хотят остаться в своем городе или переехать в комфортный пригород, повысив уровень жизни. Свой дом — это больший метраж и более высокое качество жилья, пояснила риелтор.

Инициатива о создании федерального проектного центра по ИЖС находится на рассмотрении Минстроя, заявил «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, развитие в России массового индустриального строительства частных домов позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Благодаря стандартизации сектора создается банк типовых проектов частных домов со всей необходимой документацией, которым могут бесплатно пользоваться граждане и застройщики. Особое внимание уделяется финансированию инфраструктуры комплексной малоэтажной застройки, рассказал Никита Стасишин.

Востребованная малоэтажка

Типовое малоэтажное строительство может решить сразу несколько задач, сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. В частности, закрыть нехватку жилья в регионах с дефицитом новостроек, создать качественную среду проживания, а также удовлетворить спрос горожан, которые хотят перебраться жить за город, считает девелопер.

— Даже сегодня, в условиях снижения покупательской активности, малоэтажное жилье остается весьма востребованным. Оно оказалось более устойчивым к колебаниям спроса на рынке недвижимости, — отметил он.

По словам Сергея Нюхалова, вырос интерес к малоэтажным проектам и со стороны самих девелоперов. Это произошло благодаря изменениям в законодательстве: появилась возможность строить индивидуальные дома с привлечением проектного финансирования (ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве»).

Важно, чтобы на малоэтажное индустриальное строительство распространялись действующие сегодня программы по льготному ипотечному кредитованию, отметил директор института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» Евгений Лоскутов.

— Когда заходит речь о том, что необходимо развивать внутренние ресурсы, например сельское хозяйство, то становится очень актуальным вопрос создания комфортного и доступного жилья формата ИЖС, чтобы специалисты и сотрудники были мотивированы работать там, а не только в мегаполисах, — полагает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Это поддержка не только девелоперов, но и промышленных предприятий строительной отрасли, поскольку типовые решения изготавливаются и собираются на заводах, отметил Евгений Лоскутов.

По мнению владельца ГК «Удача» Владимира Прохорова, создание структур, подобных предлагаемому фонду, приводит в том числе к развитию бюрократии. Поэтому для развития рынка ИЖС требуется четкое законодательство и программы господдержки компаний.

— Необходимо на государственном уровне прорабатывать проекты планировки территорий. Нужно четко определить, что, где и в соответствии с какими параметрами можно строить. Иначе это чревато хаотичной застройкой, — считает член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов.

Важно соблюдать архитектурный стиль, определенную высотность и, самое главное, четко определить территории под строительство социально важных объектов — школ, детских садов, спортивных центров и так далее, добавил он.

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