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11:59 (мск), источник: РАПСИ

Кабмин направит в регионы почти 150 млрд руб на строительство школ

МОСКВА, 20 мая — РАПСИ. Регионы получат почти 150 миллиардов рублей на строительство школ. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие годы в 64 регионах будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тысячи дополнительных учебных мест. Проекты новых учебных заведений были определены по итогам третьего этапа отбора проектов по строительству новых школ в регионах. На строительство школ правительство направит в эти субъекты более 149 миллиардов рублей. Помимо этого средства в проекты будут вкладывать сами регионы и инвесторы.

В правительстве напомнили, что всего в 2022—2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 миллиарда рублей. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».

Ранее президент поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.

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