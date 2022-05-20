Кабмин направит в регионы почти 150 млрд руб на строительство школ

В ближайшие годы в 64 регионах будет построено 167 современных школ и появится более 159,5 тысячи дополнительных учебных мест. Проекты новых учебных заведений были определены по итогам третьего этапа отбора проектов по строительству новых школ в регионах. На строительство школ правительство направит в эти субъекты более 149 миллиардов рублей. Помимо этого средства в проекты будут вкладывать сами регионы и инвесторы.
В правительстве напомнили, что всего в 2022—2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 миллиарда рублей. Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».
Ранее президент поручил правительству рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.