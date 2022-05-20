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12:19 (мск), источник: Ведомости

РКН потребовал от «Википедии» удалить материалы с фейками о спецоперации

Роскомнадзор потребовал от администрации «Википедии» удалить два материала англоязычной версии ресурса, содержащих недостоверную информацию о проведении военной операции на территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генпрокуратура направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии “Википедии”, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры» — говорится в сообщении.

Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.

19 мая Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые обязаны открыть в России свое представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении». Среди ее ресурсов указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (российская «Википедия»).

В России с 4 марта действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, а также штрафы от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

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