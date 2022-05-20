РКН потребовал от «Википедии» удалить материалы с фейками о спецоперации

«Генпрокуратура направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии “Википедии”, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры» — говорится в сообщении.
19 мая Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation Inc. в перечень компаний, которые обязаны открыть в России свое представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении». Среди ее ресурсов указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org (российская «Википедия»).
В России с 4 марта действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, а также штрафы от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.