Правительство создало штаб по восстановлению занятых территорий Украины

«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», — сказал вице-премьер журналистам (цитата по «РИА Новости»).
«Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — рассказал Хуснуллин о планах специального штаба.
Как сообщил вице-премьер, приоритетом правительства на территории занятых российскими войсками регионов Украины является их возвращение «к нормальной экономической жизни».
Ранее Марат Хуснуллин посетил Херсонскую и Запорожскую области. Там он заявил, что Россия «максимально запустит» экономику регионов, чтобы они заняли «достойное место в российской семье». Также он говорил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, а жители подконтрольных России районов с мая начнут получать зарплаты и пенсии в рублях.