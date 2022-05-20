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12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство создало штаб по восстановлению занятых территорий Украины

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительством создан специальный штаб по восстановлению территорий Украины, занятых российскими войсками.

Источник: РИА "Новости"

«Мы создали специальный штаб, куда вошли все заинтересованные органы», — сказал вице-премьер журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что штабом уже утвержден график восстановительных мероприятий для реконструкции поврежденной инфраструктуры, а на территориях, пострадавших вследствие боевых действий, работают российские специалисты для оценки размера необходимых работ.

«Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — рассказал Хуснуллин о планах специального штаба.

Как сообщил вице-премьер, приоритетом правительства на территории занятых российскими войсками регионов Украины является их возвращение «к нормальной экономической жизни».

Ранее Марат Хуснуллин посетил Херсонскую и Запорожскую области. Там он заявил, что Россия «максимально запустит» экономику регионов, чтобы они заняли «достойное место в российской семье». Также он говорил, что Запорожская АЭС будет работать на Россию, а жители подконтрольных России районов с мая начнут получать зарплаты и пенсии в рублях.

Андрей Сапожников

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