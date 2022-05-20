13:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России
Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая. Соответствующую дату назвала государственная компания Gasum.
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От выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок Финляндия отказалась 17 мая. Согласно условиям контракта, средства должны поступить в Россию до 23 мая. В Хельсинки уже предполагали, что поставки могут прекратиться уже на этой неделе.
«Газпром» в апреле уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу после того, как они также не согласились на требования Москвы. При этом Варшава, которая и ранее не собиралась продлевать истекающий контракт с российским поставщиком, оказалась готова к такому решению и ввела свои санкции за сутки до прекращения поставок.
При этом часть европейских покупателей, как сообщают в Москве, согласилась на новые условия. Около половины из 54 компаний, приобретающих топливо у «Газпрома», открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях, сообщил вице-премьер России Александр Новак 19 мая.