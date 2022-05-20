Шрёдер и Варниг покинут совет директоров «Роснефти»

«Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку. В стандартах компании будут продолжать использоваться внедренные ими подходы всестороннего анализа, тщательного планирования и моделирования реализуемых проектов, а также принципы долгосрочности и учета интересов наших партнеров на рыночной основе», — говорится в сообщении «Роснефти».
19 мая Бундестаг сообщил, российским бизнесменам, попавшим под санкции ЕС, будет грозить тюрьма, если они не раскроют свои активы. В сообщении, среди прочего, говорилось, «что бывшие члены федерального правительства должны будут лишиться переходного пособия или пенсии, если они нанесут значительный ущерб своей должности или репутации Федеративной Республики Германии, защищая интересы иностранного государства».
Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год. С 2017 года он возглавляет совет директоров «Роснефти», также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток-2». «Роснефть» стала одной из первых компаний, попавших под санкции ЕС, введенных в связи с военной операцией на Украине. Проект «Северный поток-2» на фоне этих событий был заморожен.