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00:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

Австрия начала выполнять требования по оплате газа в рублях

Австрийская энергетическая компания OMV открыла рублёвый счёт в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России. Информацию РБК подтвердили в компании. Там отметили, что эта процедура не нарушает санкции и обеспечивает своевременные платежи за российское топливо.

Источник: Reuters

В OMV добавили, что оплата по-прежнему «выражается в евро». После поступления валюты в Газпромбанк, её конвертируют в рубли и переводят на рублёвый счёт.

В конце марта Владимир Путин поручил «Газпрому» перевести расчёты с недружественными странами в рубли. Речь идёт о государствах, вводивших против России санкции. В первую очередь новая система оплаты касается членов Евросоюза.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена допускает открытие счетов в Газпромбанке. Туда будут поступать евро, а российский банк будет конвертировать их в рубли.

Ранее в Минфине республики отмечали, что Австрия настолько зависит от российского газа, что у неё просто «нет выбора», переходить на рублёвую схему оплаты или нет. Вена не поддерживает эмбарго на импорт голубого топлива, так как такие санкции сильнее навредят самой Австрии, нежели России.

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