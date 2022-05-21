Австрия начала выполнять требования по оплате газа в рублях

В OMV добавили, что оплата по-прежнему «выражается в евро». После поступления валюты в Газпромбанк, её конвертируют в рубли и переводят на рублёвый счёт.
В конце марта Владимир Путин поручил «Газпрому» перевести расчёты с недружественными странами в рубли. Речь идёт о государствах, вводивших против России санкции. В первую очередь новая система оплаты касается членов Евросоюза.
27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена допускает открытие счетов в Газпромбанке. Туда будут поступать евро, а российский банк будет конвертировать их в рубли.
Ранее в Минфине республики отмечали, что Австрия настолько зависит от российского газа, что у неё просто «нет выбора», переходить на рублёвую схему оплаты или нет. Вена не поддерживает эмбарго на импорт голубого топлива, так как такие санкции сильнее навредят самой Австрии, нежели России.