«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

«“Газпром экспорт” не получил от “Газум” платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил “Газум” о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года», — указали в компании.
Ранее о прекращении поставок 21 мая сообщала финская Gasum. От выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок Финляндия отказалась 17 мая. Согласно условиям контракта, средства должны поступить в Россию до 23 мая.
Президент России Владимир Путин в конце марта анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Так, иностранных покупателей обязали открыть валютные счета в Газпромбанке. После этого он начнет конвертировать евро и доллары в российскую валюту на открытом рынке и рассчитываться с основным поставщиком газа — «Газпромом».