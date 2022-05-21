В Корнуолле нашли таинственный неолитический каменный круг Таинственный каменный круг был обнаружен в центре доисторического ритуального места
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
05:36 (мск), источник: РБК

Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

Это уже пятая российская авиакомпания, у которой США отозвали экспортные привилегии. Ранее такие меры ввели против «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ».

Источник: РИА "Новости"

Соединенные Штаты временно отменили экспортные привилегии для авиакомпании «Россия», сообщает Reuters со ссылкой на Министерство торговли страны.

Причиной стали «продолжающиеся нарушения экспортного контроля», введенного в отношении России. Это уже пятый российский авиаперевозчик, лишившийся экспортных привилегий.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия».

В апреле аналогичные меры были введены против «Аэрофлота», Utair, Azur Air и грузовой компании «Авиастар-ТУ». Их лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран. Срок действия ограничений составляет 180 дней, но в Минторге не исключили, что его могут продлить.

Читайте также
Британия ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

Помимо этого, сообщает Reuters, власти Соединенных Штатов внесли бюро в список нарушителей экспортного контроля самолет Boeing 787 Dreamliner, который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Это уже второй его самолет, который оказался в списке.

В конце февраля США ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Согласно правилам, специальную лицензию должны получать самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства.

В начале марта Соединенные Штаты закрыли небо для российских самолетов. После этого Boeing перестал обслуживать российские самолеты и поставлять запчасти в страну. В том же месяце Минторг США запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов, из-за того, что после введения санкций они нарушили меры по экспортному контролю. Ведомство предупредило, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозит наказание вплоть до тюрьмы.

 Реакция Кремля на план Италии по урегулированию конфликта на Украине
Подоляк призвал добиться, чтобы Донбасс забыл слово «россияне»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь