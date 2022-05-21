FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве этот показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.
«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — говорится в статье.
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.
«Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», — пишет FT.
Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.