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04:32 (мск), источник: © РИА Новости

FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за зависимости от России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Наибольший рост потребительских цен в ЕС наблюдается в странах Балтии и Восточной Европе из-за их энергетической зависимости от России, пишет газета Financial Times.

Источник: AP 2022

Авторы публикации отметили, что с двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов Евросоюза. Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов. В Литве этот показатель достиг 16,8 процента, в Болгарии — 14,4 процента, в Чехии — 14,2 процента, в Румынии — 13,8 процента, в Латвии — 13 процентов, в Польше — 12,4 процента.

«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — говорится в статье.

Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.

«Однако их высокая инфляция также отражает недавний более динамичный экономический рост и сжатые рынки труда», — пишет FT.

При этом наибольший уровень инфляции в Европе наблюдается в Турции на уровне 70 процентов из-за обвала курса лиры.

Европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.

В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

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