Российские разработчики научили нейросеть оптимизировать ж/д движение

В основе системы прогнозирования, моделирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта — нейросеть, учитывающая около 30 дополнительных параметров (наличие других составов на пути или изменение скорости поезда из-за изменения ландшафта). «Это позволит создавать более точные расписания без участия человека максимум за 5 секунд. Разработка будет полезна железнодорожным и логистическим компаниям, она рассчитана в первую очередь на диспетчеров», — рассказали в центре.
Заказчиком системы был «Дивизион ЖАТ Группы компаний 1520» — основной производитель и поставщик микропроцессорных систем управления на железнодорожном транспорте в России и ближнем зарубежье.
Встроенные в систему модули искусственного интеллекта позволяют за секунды оптимально перестроить график движения поездов, предложив на выбор диспетчера несколько вариантов, оптимизированных с различными приоритетами. Диспетчеру остается только выбрать наиболее подходящий вариант и подтвердить изменения.
«На данный момент в системе используются три независимых модуля искусственного интеллекта, каждый из которых имеет свои методы обработки данных. По итогам опытной эксплуатации будет выбран лучший метод, или на базе всех трех будет создан модуль синергетической обработки. Площадку для опытной эксплуатации созданного продукта предоставили “Казахстанские железные дороги”», — добавили в центре.