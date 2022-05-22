07:16 (мск), источник: ТАСС
СМИ: Швейцария сняла санкции с «Еврохима» после ухода Мельниченко из совета директоров
Бенефициаром компании стала Александра Мельниченко — жена предпринимателя, отмечает газета Tages Anzeiger.
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ТАСС, 22 мая. Правительство Швейцарии сняло санкции с международного производителя удобрений — компании «Еврохим» — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом сообщила газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.
По его информации, новым бенефициаром «Еврохима» стала Александра Мельниченко — жена предпринимателя. Таким образом, говорится в письме, у SECO нет доказательств, что компания «принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями». Это в свою очередь не оставляет оснований для продолжения действия ограничений, наложенных на предприятие.
9 марта ЕС обнародовал новые черные списки, в которые были включены 14 бизнесменов и члены их семей, в том числе Андрей Мельниченко, который после введения против него санкций вышел из совета директоров «Еврохима» и из числа бенефициаров компании.
Группа «Еврохим» является одним из крупнейших в мире производителей удобрений, работает одновременно с линейкой азотных, фосфорных и калийных удобрений. Основные производственные мощности расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников в 40 странах мира превышает 27 тыс. человек, а продукция поставляется в более 100 стран мира.