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08:56 (мск), источник: ТАСС

Литва прекратила импорт российской электроэнергии

Потребности страны будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией.

Источник: Reuters

ВИЛЬНЮС, 22 мая. /ТАСС/. Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу Минэнерго балтийской республики, вступило в силу в воскресенье.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva — прим. ТАСС), прекращается», — отметило ведомство.

Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.

Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от РФ сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концерном Orlen («Орлен»). Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.

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