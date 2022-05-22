Жительница Германии пересела на лошадь из-за цен на бензин Настоящие лошадиные силы в действии
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
21:50 (мск), источник: ТАСС

FT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием России

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мир должен оценить важность такого союза производителей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия надеется на возможность разработать соглашение с ОПЕК+, в которое войдет Россия, несмотря на санкционное давление. Об этом в интервью газете Financial Times в воскресенье заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Как сообщает издание, Эр-Рияд надеется «выработать соглашение с ОПЕК+ <…> которое будет включать Россию». При этом министр подчеркнул, что мир должен оценить важность такого союза производителей.

Глава ведомства отметил, что в текущих условиях еще рано говорить о том, как именно может выглядеть новое соглашение, учитывая общую неопределенность, царящую на рынках, однако добавил, что ОПЕК+ сможет увеличить добычу, «если будет спрос». «За последние три года весь мир потерял около 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из них только с началом коронавируса», — сказал он, комментируя рост цен на топливо, и добавил, что определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов и то, как быстро они будут разблокированы.

Министр энергетики заметил, что политика должна быть отделена от ОПЕК+ и что альянс в будущем потребуется для внесения «упорядоченных корректировок» на фоне неопределенности, связанной с глобальными вызовами, такими как коронавирусные ограничения и проблемы в цепочках поставок.

Соглашение ОПЕК+ заключено в конце 2016 года и заработало с 2017 года. С мая 2020 года соглашение работает в обновленном виде и будет действовать до конца 2022 года. Министры стран, участвующих в соглашении, на регулярных встречах определяют уровни добычи нефти на ближайший период. Крупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на которых совокупно приходится половина всей добычи в альянсе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Работы над будущим бомбардировщиком велись в предельно напряженном ритме, люди практически не имели выходных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь