21:50 (мск), источник: ТАСС
FT: Саудовская Аравия надеется на создание соглашения с ОПЕК + с участием России
Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мир должен оценить важность такого союза производителей.
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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Саудовская Аравия надеется на возможность разработать соглашение с ОПЕК+, в которое войдет Россия, несмотря на санкционное давление. Об этом в интервью газете Financial Times в воскресенье заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Как сообщает издание, Эр-Рияд надеется «выработать соглашение с ОПЕК+ <…> которое будет включать Россию». При этом министр подчеркнул, что мир должен оценить важность такого союза производителей.
Глава ведомства отметил, что в текущих условиях еще рано говорить о том, как именно может выглядеть новое соглашение, учитывая общую неопределенность, царящую на рынках, однако добавил, что ОПЕК+ сможет увеличить добычу, «если будет спрос». «За последние три года весь мир потерял около 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из них только с началом коронавируса», — сказал он, комментируя рост цен на топливо, и добавил, что определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов и то, как быстро они будут разблокированы.
Министр энергетики заметил, что политика должна быть отделена от ОПЕК+ и что альянс в будущем потребуется для внесения «упорядоченных корректировок» на фоне неопределенности, связанной с глобальными вызовами, такими как коронавирусные ограничения и проблемы в цепочках поставок.
Соглашение ОПЕК+ заключено в конце 2016 года и заработало с 2017 года. С мая 2020 года соглашение работает в обновленном виде и будет действовать до конца 2022 года. Министры стран, участвующих в соглашении, на регулярных встречах определяют уровни добычи нефти на ближайший период. Крупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на которых совокупно приходится половина всей добычи в альянсе.