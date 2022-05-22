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23:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Словакии заявили о скором запуске словацко-польского газопровода

ПРАГА, 22 мая — РИА Новости. Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный природный газ (СПГ), в ближайшее время будет завершено, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэкономики Словакии.

Источник: Reuters

«Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть — от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии», — говорится в сообщении.

Объединение газовых систем Словакии и Польши является одним из крупнейших проектов в развитии энергетической инфраструктуры в Словакии, а также важной частью газовых коридоров по маршруту Север-Юг в регионе Центральной и Восточной Европы, отметила пресс-служба Минэкономики Словакии.

В течение последнего месяца Словакия через средиземноморские порты уже получила два танкера с СПГ. В настоящее время Словакия получает 85% потребляемого газа из России.

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