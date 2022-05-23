В России вывели шесть импортозамещающих сортов картофеля

Так, в рамках реализации мер по замещению импортной продукции в подмосковной Истре будет запущено собственное производство молочных смесей, отмечают эксперты.
«На Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА) коммунальной техники, разработали первый электрический трактор “Универсал”. Разработка трактора позволит удовлетворить нужды коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов для использования в теплицах и городском хозяйстве», — говорится в Telegram-канале ЭИСИ.
В Приморском крае компания «Русский карбон» запускает серийное производство сверхлегких инвалидных колясок. К концу года на предприятии будет создано не менее 50 изделий — кресел-колясок с ручным приводом: комнатных, прогулочных, активного типа и детских.
Ранее ЭИСИ сообщил, что тольяттинский производитель электроколясок для людей с ОВЗ расширил производство и теперь собирает детские электромобили.