Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики

Сейчас, по его словам, начинается долгосрочная структурная перестройка российской экономики. «Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — сказал Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия».
«Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счетной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад», — добавил он.
Он добавил, что более глубокая перестройка займет длительное время, напомнив, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5−10 лет.
Глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики, по его словам, будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в том числе в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. Глава Счетной палаты отметил, что в некоторых отраслях спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.