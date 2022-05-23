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16:36 (мск), источник: © РИА Новости

Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Перестройка экономики РФ в связи с новыми вызовами продлится 1,5−2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Источник: © РИА Новости

Сейчас, по его словам, начинается долгосрочная структурная перестройка российской экономики. «Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», — сказал Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия».

«Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счетной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад», — добавил он.

Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции.

Алексей Кудрин
глава Счетной палаты России

Он добавил, что более глубокая перестройка займет длительное время, напомнив, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5−10 лет.

Глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики, по его словам, будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в том числе в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. Глава Счетной палаты отметил, что в некоторых отраслях спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.

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