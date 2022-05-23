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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области официально вводят бивалютную зону

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня будет издан указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения. Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах: гривне и российском рубле», — сказал он в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале администрации.

По его словам, соотношение валют будет один к двум. «То есть за одну гривну — два российских рубля. Прошу всех обратить на это внимание и учитывать этот фактор в своей работе», — подчеркнул Сальдо.

Кроме того, в регионе появится отделение одного из российских банков, который начнет принимать заявки на открытие счетов.

Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.

Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и «существенно снизили боевой потенциал Украины». Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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