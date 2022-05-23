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19:01 (мск), источник: РБК

В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки

Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки, что должно было поддержать рубль. Теперь на фоне стабилизации курса рубля процент снижен до 50%

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Источник: РИА "Новости"

Минфин России объявил о смягчении требования об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте. Теперь экспортеры обязаны продавать 50% валюты вместо 80%, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного указом № 79», — говорится в сообщении.

Свое решение министерство объяснило стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

После начала военной операции на Украине и последующих западных санкций Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки, поступившей на их счета, в течение трех рабочих дней. Эта мера должна была поддержать рубль.

В конце апреля ЦБ увеличил срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, а также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков.

Позднее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина предложила отменить обязательную продажу части валюты для несырьевых экспортеров, а для сырьевых — снизить процент валютной выручки до 50%.

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