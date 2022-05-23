В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки

Минфин России объявил о смягчении требования об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте. Теперь экспортеры обязаны продавать 50% валюты вместо 80%, сообщается на сайте ведомства.
«Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного указом № 79», — говорится в сообщении.
После начала военной операции на Украине и последующих западных санкций Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки, поступившей на их счета, в течение трех рабочих дней. Эта мера должна была поддержать рубль.
В конце апреля ЦБ увеличил срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, а также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков.
Позднее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина предложила отменить обязательную продажу части валюты для несырьевых экспортеров, а для сырьевых — снизить процент валютной выручки до 50%.