В России изменён порядок регистрации недвижимости: Как теперь продавать и покупать квартиры

Уже летом в действие вступит федеральный закон, который вносит поправки сразу в несколько нормативных актов, касающихся определения порядка регистрации прав на недвижимое имущество.
Прежде всего стоит отметить, что теперь запрещается подавать документы почтовым отправлением или любым другим способом, помимо обращения в Росреестр или МФЦ. Осуществлять подачу заявлений и всего остального можно лично или, если есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), через портал «Госуслуги».
Но основные изменения, внесённые новым законом, граждане заметят только непосредственно в процессе приёма их документов. И вот тут стоит вникнуть в подробности, которые распределены по нескольким статьям закона и касаются порядка действий сотрудников МФЦ при приёме документов на регистрацию недвижимости или в ходе обработки запросов, связанных с этой самой недвижимостью.
Что меняется в регистрации недвижимости в 2022 году
С 29 июня должен заработать новый административный механизм, отслеживающий все действия по каждому обращению, в рамках которого специалисты, принимающие документы, будут обязаны:
- устанавливать личность заявителя и отображать в системе, кто именно и когда обращался за услугой регистрации или получения сведений;
- проверять все документы, необходимые для совершения действия, на предмет исправлений, приписок, следов копирования и повреждений (включая паспорт и иные необходимые документы заявителя);
- переводить все связанные с заявкой документы в электронный вид и заводить их в единую систему документооборота.
При этом определено, что сотрудник сразу может отказать гражданину в приёме документов, если они имеют зачёркнутые слова, подчистки, приписки и прочие исправления, не оговорённые в тексте документа, либо повреждены и имеют нечитаемую часть или следы копирования. И вообще не подлежат обработке документы, составленные с использованием карандаша.
А для того, чтобы исключить человеческий фактор, в закон включены положения об ответственности сотрудников МФЦ за правильность оформления заявок и сопроводительных документов. При этом сделана оговорка, что если заявитель изначально представил подложные документы, то специалист, который их принял, может быть освобождён от ответственности. Что логично, так как подлинность документов должны проверять специальные эксперты.
— Новый порядок, несомненно, упорядочит систему подачи и обработки всех документов, связанных с недвижимостью. И это хорошо, так как теперь любое действие будет иметь своё отражение в базе данных, — считает Александр Инютин, заведующий «Западной коллегией адвокатов» города Москвы. — Однако не факт, что все изменения сразу заработают так, как это задумано инициаторами. Ведь сейчас слабое место при подаче документов через МФЦ — это недостаточная квалификация некоторых региональных сотрудников. Пока практика такова, что если сотрудники МФЦ в регистрации сомневаются, то документы они, как правило, всё равно принимают с предупреждением, что их может не пропустить Росреестр, и в большинстве случаев всё регистрируется. Но после введения новых правил неуверенным специалистам МФЦ будет проще под любым предлогом объявить отказ и тем самым обезопасить себя от ответственности за любые ошибки.
С опасениями Инютина согласны и профессиональные участники рынка недвижимости. Например, эксперты компании «Инком-недвижимость» в качестве примера указали, что до сих пор в некоторых случаях получают отказ в предоставлении сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания. И это несмотря на то, что, согласно закону № 148-ФЗ от 26 мая 2021 года, такие данные предоставляться должны.
Регистрация индивидуальных домов в 2022 году
1 сентября вступает в силу Федеральный закон № 478-ФЗ, в котором усовершенствуется порядок оформления прав граждан на объекты бытовой недвижимости. В частности, документ определяет случаи, когда можно оформить фактически существующие строения, на которые по каким-либо причинам правоустанавливающие документы ранее не выдавались.
В данном законе указано, что гражданин имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен жилой дом, возведённый до 14 мая 1998 года, но при условии, если этот дом используется для постоянного проживания. При этом даже в случае отсутствия документов на эти объекты оформить и землю, и дом обязаны просто по заявлению в Росреестр.
Также до 1 марта 2031 года продлевается срок действия:
- упрощённого порядка оформления прав на жилые или садовые дома, построенные на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства или просто жилищного строительства в границах населённого пункта, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок;
- уведомительного порядка строительства жилых домов и прочих строений, возведение которых начато до 4 августа 2018 года и в отношении которых не было получено разрешение на строительство.
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