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07:22 (мск), источник: Газета.Ру

В Болгарии признали преждевременным отказ платить за российский газ в рублях

Правительство Болгарии после отказа платить за российский газ в рублях задумалось о поспешности такого решения. Об этом заявил глава болгарского Минэнерго Александр Николов, передает «BTV Новините».

Источник: AP 2022

По словам министра, в данный момент отсутствует необходимость отказываться от расчетов в российской валюте. Он обратил внимание, что аналогично поступили правительства Германии и Италии.

Николов также рассказал, что власти Болгарии поднимут соответствующий вопрос в ходе совещания с Еврокомиссией.

«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании», — добавил руководитель ведомства.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что необходимо выработать общую позицию стран Евросоюза по проблеме закупок газа из России.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.

Антон Демидов

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