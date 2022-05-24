Греческие импортеры перешли на оплату газа рублями

«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», — сказал собеседник агентства.
В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению специалистов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.
«Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», — пояснил источник.
Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с «Газпромом» за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая.
Комментируя публикации греческой прессы, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей, собеседник агентства сказал: «Прекращения поставок не будет, все хорошо».
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если «недружественные» страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с «Газпромом».
Прежде чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и компании — импортеры природного газа ждали решения Еврокомиссии.