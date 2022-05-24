Курс доллара опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Накануне курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей впервые с июня 2015 года.
В то же время в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.
В свою очередь доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий заявил «Известиям», что резкое укрепление курса рубля может привести к голландской болезни (эффект Гронингена), при которой усиление притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе.
До этого, 21 мая, в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.
19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.