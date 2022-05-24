Ритейлер Apple приостановил работу 15 магазинов в России

В Москве временно закрыто восемь торговых точек, 35 магазинов продолжают работать. В Санкт-Петербурге приостановлена работа четырех магазинов, еще по одному — в Казани, Челябинске и Краснодаре.
«Деятельность этих магазинов приостановлена в связи с проблемами по пополнению товарных запасов от вендора. Компания делает все возможное для возобновления поставок и для того, чтобы в скором времени магазины открыть», — сказали ТАСС в re: Store.
Ритейлеры техники Apple в России re: Store и iPort начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком. По информации «Ъ», re: Store рассматривает возможность организации параллельного импорта техники.