На здании мэрии Светлодарска подняли флаг России

«Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что он вывешен на здании светлодарской администрации, это я вам подтверждаю» — цитирует Захаревича Донецкое агентство новостей.
Светлодарск находится в 18 км от Дебальцева, был основан в 1968 году. Там расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 года жители города на митинге приняли резолюцию в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Со здания городской администрации был снят флаг Украины и водружен флаг Донецкой Народной Республики. Однако летом 2014 года город заняла армия Украины.