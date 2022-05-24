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11:48 (мск), источник: ТАСС

На здании мэрии Светлодарска подняли флаг России

ДОНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Российский флаг поднят на здании администрации Светлодарска, расположенной к северу от Дебальцева. Об этом сообщил во вторник мэр Дебальцева Игорь Захаревич.

«Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что он вывешен на здании светлодарской администрации, это я вам подтверждаю» — цитирует Захаревича Донецкое агентство новостей.

Светлодарск находится в 18 км от Дебальцева, был основан в 1968 году. Там расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. 29 апреля 2014 года жители города на митинге приняли резолюцию в поддержку проведения референдума о независимости Донецкой Народной Республики. Со здания городской администрации был снят флаг Украины и водружен флаг Донецкой Народной Республики. Однако летом 2014 года город заняла армия Украины.

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