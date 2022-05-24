Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

В пояснительной записке указано, что с момента подписания соглашения прошло 30 лет, за которые страны СНГ перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов (социальных взносов) на обязательное пенсионное страхование.
В документе говорится, что положения этого соглашения «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств—участников СНГ и не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию».
«В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в документе.
Соглашение о пенсионных гарантиях стран СНГ было подписано в Москве 13 марта 1992 года. В него входили Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.