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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Соглашение о пенсионных правах жителей стран СНГ денонсировано Госдумой. Подразумевалось, что этот документ сохранял пенсионные права граждан, приобретенные во время СССР.

Источник: Reuters

В пояснительной записке указано, что с момента подписания соглашения прошло 30 лет, за которые страны СНГ перешли от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов (социальных взносов) на обязательное пенсионное страхование.

В документе говорится, что положения этого соглашения «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств—участников СНГ и не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию».

Помимо этого, применяемый в соглашении территориальный принцип «приводит к возрастанию финансовой ответственности одного государства» при безучастии других стран, на территории которых приобретались пенсионные права граждан.

«В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, при том что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в документе.

Соглашение о пенсионных гарантиях стран СНГ было подписано в Москве 13 марта 1992 года. В него входили Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Татьяна Акиншина

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