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16:22 (мск), источник: ТАСС

Официальный представитель «Газпрома» возглавил совет директоров VK

МОСКВА. 24 мая. /ТАСС/. Начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов назначен на должность председателя совета директоров VK, говорится в сообщении компании.

Источник: РИА "Новости"

«VK Company Limited объявляет об изменениях в совете директоров и назначении председателя совета, — говорится в сообщении. — Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов». В компании отметили, что Куприянов 14 декабря в 2021 года вошел в совет директоров VK в качестве неисполнительного директора. С 2003 года он работает пресс-секретарем председателя правления ПАО «Газпром», а с 2019 года — также является начальником департамента ПАО «Газпром».

Кроме того, на должность неисполнительного директора совета директоров VK назначена исполнительный вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина. «Она является исполнительным вице-президентом “Газпромбанка”, отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет», — уточнили в VK.

11 мая сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора компании.

Акционерами VK являются: «МФ Технологии» (4,8% экономической и 57,3% голосующей доли), Prosus (25,7% и 12,3%), Alibaba (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%). По 45% «МФ Технологии» принадлежат «Согазу» и «Газпром-медиа холдингу», 10% — Ростеху.

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