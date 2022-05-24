США не продлят лицензию, по которой Россия обслуживала госдолг

Россия получила генлицензию, позволявшую обслуживать привлеченный до 1 марта 2022 года суверенный долларовый долг, 2 марта. По ней Минфин и ЦБ могли проводить транзакции, необходимые для получения любыми держателям российских гособлигаций выплат в долларах. Истечение лицензии будет значить, что Россия не сможет заплатить держателям своих бумаг в долларах по всему миру, в других валютах — по крайне мере в США.
В марте Россия несколько раз выплатила в валюте проценты по облигациям внешних займов. 6 апреля Россия впервые расплатилась по еврооблигациям в рублях. 27 мая Минфин РФ должен был произвести выплаты по облигациям внешних займов, речь идет о еврооблигациях с погашением в 2026 и 2036 годах ($71,25 млн и €26,5 млн), выплата была произведена заранее, 20 мая, в валюте. Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее говорила, что если Россия объявит технический дефолт, это существенно не изменит ситуацию в стране.
Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее говорила, что если Россия объявит технический дефолт, это существенно не изменит ситуацию в стране, так как Россия уже «отрезана от мирового рынка капитала» из-за санкций. Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что у России есть деньги и государство не намерено объявлять дефолт. По его словам, страна готова расплатиться по внешнему долгу в рублях, если лицензию, позволяющую обслуживать его в долларах, не продлят. Агентство Fitch предупреждало, что расценит оплату в рублях в качестве дефолта по гособлигациям.