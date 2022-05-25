Штраф за новые окна: Кому он грозит уже этим летом

Несмотря на любые кризисы, россияне обустраивать свои жилища не перестали. И весьма нередки случаи, когда в только что сданном в эксплуатацию доме покупатели квартир сразу меняют все окна. При этом, как правило, владельцы жилья даже не задумываются о том, что существуют определённые нормы. И если их нарушить, придётся не только заплатить солидный штраф, но и за свой счёт вернуть внешний вид конструкции к тому, который предусмотрен технической документацией дома.
Так произошло с жителем Петербурга — Валерием. Молодой человек проинвестировал в строительство квартиры. И как только подписал акт о её приемке, сразу затеял обустройство. Среди прочего он заменил и все окна. В комнате с выходом на балкон была установлена конструкция со стёклами от пола до потолка, а в остальных — изменён дизайн оконного блока с двустворчатого на трехстворчатый. Такого рода улучшения вместе с работой обошлись почти в 200 000 рублей.
Однако представители управляющей компании (УК), заметив новации в дизайне квартиры Валерия, отнеслись к преобразованиям негативно и потребовали вернуть всё к тому виду, как было при сдаче дома. Молодой человек посчитал требования УК чрезмерными и выполнять их отказался. В связи с этим ему через два месяца вручили официальное письмо из жилинспекции с предписанием уплатить штраф за незаконное переустройство и вернуть в квартире прежние окна. Валерий обратился к юристу, и тот подтвердил, что действия УК совершенно законны. Пришлось молодому человеку нести затраты на новый ремонт и штрафные выплаты.
— Сейчас участились случаи, когда УК инициируют жалобы в проверяющие инстанции. Такова реакция «управляек» на общее ужесточение надзора за их деятельностью, которое в начале года предприняла прокуратура, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — В ряде регионов также приняты специальные нормы, запрещающие что-либо менять в архитектурном облике дома без специального разрешения. Кстати, в Петербурге этот запрет действует давно и распространяется не только на дома, имеющие историческую ценность, но и на обычные панельные (статья 18 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». — Прим. Лайфа).
Но почему требования от домоуправленцев возникли именно сейчас? Дело в том, что с наступлением тёплого времени года все УК в числе прочих мероприятий должны провести осмотр фасадов обслуживаемых ими домов и выявить и устранить выявленные нарушения. При этом, если компания не будет следить за изменениями в облике управляемого дома, то она рискует получить штраф 50 000 рублей за каждый случай (статья 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ). Ведь согласно Правилам, как раз управляющие компании должны обеспечивать поддержание архитектурного облика здания в соответствии с проектной документацией.
— В больших городах претензии по поводу переустройства фасада (к которому относится несогласованная замена окон. — Прим. Лайфа), чаще всего возникают не в районах исторической застройки, а скорее наоборот — там, где дома появились недавно, — рассказала риелтор Галина Смирнова. — Это связано с тем, что в новых домах, как правило, граждане при замене окон соответствующие разрешения не оформляют. Хотя если новые окна отличаются размером формой или цветом от проектных, то это необходимо.
Специалисты в области строительства утверждают, что при замене окон формальное согласование перепланировки или переустройства может зависеть от многих факторов: года возведения здания, серии дома, материала постройки и т. д. Например, в исторических зданиях необходимо сохранять полную стилистику здания, включая его первоначальную отделку. И не только цвет всех элементов, но даже его оттенок. В связи с этим замену окон в квартире, расположенной в таком доме, даже если не меняются габариты и форма, признают переустройством или перепланировкой (последнее — если будет изменён материал окон).
А вот в случае обычного дома менять окна без специального согласования можно, если соблюдать три принципиальных запрета:
- нельзя самовольно менять размер или конфигурацию оконного блока, так как такое действие является перепланировкой. А если эти действия производятся в несущей стене, то, как показывает судебная практика, потребуется ещё и согласие всех жильцов дома (определение Конституционного суда РФ № 3037-О; определение Верховного суда РФ № 34-КГ19 - 9);
- нельзя менять архитектурный рисунок оконного блока, так как любое изменение внешнего вида окна теоретически требует предварительного согласования. На практике проблемы могут возникнуть только по инициативе УК;
- нельзя устанавливать окна иного цвета, чем те, которые установлены во всём доме.
— Многие не знают, что цвет окон обычно закреплён в специальном колористическим паспорте дома. И фактическое отличие переплёта оконной рамы даже в цвете — это нарушение правил и норм эксплуатации (пункт 3.5.8. Правил. — Прим. Лайфа). Соответственно, если нарушение будет установлено, то к ответственности могут быть привлечены как граждане (статьи 7.21 и 7.22 КоАП РФ. — Прим. Лайфа), так и управляющая компания. Поэтому некоторые УК, чтобы обезопасить себя, действуют на опережение и выставляют претензии сами, тогда они от штрафа освобождаются, — разъяснил генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин.
Правда, некоторые россияне не торопятся исполнять требования УК или жилинспекции. И в этом случае, скорее всего, надзорные органы обратятся в суд. И тогда собственнику придётся не только устранять нарушения, но и возмещать судебные расходы истцу. Плюс штрафы, размер которых напрямую зависит от регионального законодательства (например, в Москве — 2 500 рублей, а в Петербурге до 5 000 рублей). Но это только в том случае, если дом, в котором была произведена замена окон без соответствующего разрешения, не числится объектом культурного или исторического наследия, иначе штраф будет 100 000 рублей. При этом штрафы не освобождают от необходимости всё вернуть к тому виду, который предусмотрен паспортом дома.
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