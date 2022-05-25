10:39 (мск), источник: Коммерсантъ
BBC: Marks & Spencer полностью покинет российский рынок
Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок. Об этом сообщает BBC News.
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Поставки в Россию компания прекратила еще в марте. Однако ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.
Всего у компании в России не более 50 магазинов. Marks & Spencer намеревался уйти из страны еще раньше, но этого не позволяли сделать «сложные франчайзинговые сделки», отмечает издание.
Развитием точек Marks & Spencer в России, как ранее писал «Ъ», занимается турецкая Fiba Holding A.S. Помимо Marks & Spencer, компания развивает в России точки Gap и Banana Republic.
Marks & Spencer ранее сообщала о доходах 392 млн фунтов стерлингов до уплаты налогов к 2 апреля. Аналогичный показатель в прошлом году — 209 млн фунтов стерлингов убытков. Компания проработала в России 17 лет.