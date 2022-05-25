Бета-версия RuStore стала доступна для пользователей Android

«VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Загрузить RuStore на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru», — отметили в пресс-службе.
Пользователям уже доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры. В свою очередь для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. «В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK», — добавили в компании.
В бета-версию RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. Решения «Лаборатории Касперского» будут помогать VK модерировать загружаемые приложения, проверяя их на отсутствие вредоносного кода.
«Согласно дорожной карте проекта планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты», — уточнили в пресс-службе VK.