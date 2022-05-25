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13:35 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал укрепление курса рубля «поводом для особого внимания»

Процесс укрепления курса рубля — повод для особого внимания, правительство занимается этим вопросом, а президент России Владимир Путин каждую неделю проводит совещания по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это безусловно повод для особого внимания — этот процесс усиления рубля продолжающийся. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию с курсом валюты, при которой $1 стоит меньше 56 ₽.

10 марта курсы доллара и евро к рублю достигли максимума на Мосбирже — 121,5 ₽ и 132,4 ₽ соответственно. Затем с середины марта российская валюта начала укрепляться, когда появился эффект от валютного и капитального контроля ЦБ. Спрос на валюту упал, а экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке. Накануне этот норматив снизили до 50%. Также источники «Ведомостей» сообщили о том, что ЦБ вернулся к закупкам валюты у экспортеров для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. В ЦБ эту информацию опровергли.

Доллар от TradingView

Иностранные эксперты называли укрепление российской валюты искусственным. Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, страна оказалась в ситуации, когда валюты приходит много, а потребность в ней существенно сократилась. «И так как ни доллар, ни евро в том объеме, в котором они приходят, стране сейчас не нужны и страна ничего с ними сделать не может, — мы видим серьезное укрепление национальной валюты», — заявил Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

По данным Мосбиржи, курс доллара 25 мая опускался до 55,8 ₽ По данным на 13:00, доллар стоит 55,94 ₽ — за день он потерял 0,9 ₽ Евро — 57,5 ₽ (-1,01).

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