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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия будет платить по госдолгу в рублях

Россия продолжит обслуживать свой госдолг даже после того, как Минфин США не продлил лицензию на его обслуживание, сообщило Министерство финансов. Ведомство будет платить инвесторам в рублях. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что сейчас ситуация в стране не похожа на ту, которая была перед дефолтом 1998 года, так как сейчас у страны есть деньги.

Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — приводит пресс-служба Минфина слова Антона Силуанова.

Как подчеркнули в ведомстве, решение Минфина США об отказе в продлении лицензии «ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре».

Отсутствие лицензии США означает, что Россия не сможет заплатить держателям своих бумаг в долларах по всему миру, в других валютах — по крайней мере в США. В российском Минфине уже сообщали о намерении платить по госдолгу в рублях, хотя проведение оплаты не в валюте контракта расценивается как дефолт. Первая рублевая выплата была осуществлена 6 апреля. По данным Bloomberg, на 24 июня намечена выплата по долларовым бумагам без альтернатив. Агентство подсчитало, что всего до конца года Россия должна около $1 млрд в виде купонных выплат.

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Виктория Колганова

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