Россия будет платить по госдолгу в рублях

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — приводит пресс-служба Минфина слова Антона Силуанова.
Как подчеркнули в ведомстве, решение Минфина США об отказе в продлении лицензии «ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре».
Отсутствие лицензии США означает, что Россия не сможет заплатить держателям своих бумаг в долларах по всему миру, в других валютах — по крайней мере в США. В российском Минфине уже сообщали о намерении платить по госдолгу в рублях, хотя проведение оплаты не в валюте контракта расценивается как дефолт. Первая рублевая выплата была осуществлена 6 апреля. По данным Bloomberg, на 24 июня намечена выплата по долларовым бумагам без альтернатив. Агентство подсчитало, что всего до конца года Россия должна около $1 млрд в виде купонных выплат.