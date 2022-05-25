Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании за увольнение украинцев

Во вторник издание РБК со ссылкой на два источника на рынке и главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина сообщало, что российские компании начали увольнять или переводить на более низкие должности IT-специалистов украинского происхождения. О каких именно компаниях идет речь, собеседники издания не уточнили. Позднее Минцифры сообщило, что не подтверждает информацию о массовых увольнениях украинцев.
«Минцифры России предупреждает IT-компании, что будет лишать их аккредитации, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Таким образом, эти компании не смогут получить льготы», — говорится в сообщении.
Власти РФ в условиях антироссийских санкций приняли ряд мер по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий для IT-компании нулевую ставку налога на прибыль на 2022−2024 годы.
Кроме того, Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.