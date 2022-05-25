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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

С 1 июня в России будут повышены пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум. Такое поручение дал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Источник: Reuters

«С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей…. С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15278 рублей в месяц», — сказал Путин.

Президент напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. «Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции», — заявил Владимир Путин.

По его словам, необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жилья. «Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал президент.

Среди других поручений главы государства — вдвое увеличить поддержку женщин-военнослужащих, имеющих детей. Таким образом, такая поддержка должна составить более 30 тыс. руб. Президент также поручил последовательно проводить политику повышения зарплат и обеспечить по итогам года снижение уровня бедности.

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