Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

«С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей…. С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15278 рублей в месяц», — сказал Путин.
Президент напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. «Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции», — заявил Владимир Путин.
По его словам, необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жилья. «Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал президент.
Среди других поручений главы государства — вдвое увеличить поддержку женщин-военнослужащих, имеющих детей. Таким образом, такая поддержка должна составить более 30 тыс. руб. Президент также поручил последовательно проводить политику повышения зарплат и обеспечить по итогам года снижение уровня бедности.