Росстат сообщил о дефляции впервые с августа прошлого года

С начала месяца к 20 мая цены в стране выросли на 0,13%. С начала года их рост составил 11,82%. По данным Росстата, на 3,6% снизились цены на куриные яйца, на сахарный песок — на 0,8%. Упали на 0,3% цены на свинину и мясо кур. Мороженая рыба и макаронные изделия подешевели на 0,2%, стерилизованное молоко и пшеничная мука — на 0,1%.
Плодоовощная продукция подешевела на 1,4%. Цены на огурцы снизились на 9,4%, на белокочанную капусту — на 6,2%, помидоры — на 4,3%, столовую свеклу — на 2%, морковь — на 0,8%. При этом репчатый лук подорожал на 3,4%, яблоки — на 2%, а бананы на 0,9%.
Маргарин и поваренная соль подорожала на 0,8%, черный чай — на 0,7%. На 0,6% повысились цены на сосиски, сардельки, сычужные сыры, подсолнечное масло. Цены на варенье, колбасы, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, рис, печенье, фруктово-ягодные консервы для детского питания возросли на 0,5%.