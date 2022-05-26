Штраф за новые окна: кому он грозит уже этим летом Участились случаи, когда владельцев квартир заставляют демонтировать только что установленные новые окна
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10:04 (мск), источник: РБК

Росстат зафиксировал резкое подорожание соли

Подорожание соли в марте—апреле стало самым резким за последние 16 лет, с «соляного кризиса» 2006 года. В Минпромторге рост связывают с ажиотажным спросом в начале весны, но после закупки впрок продажи вышли на обычный уровень.

Источник: РИА "Новости"

В марте этого года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 ₽, следует из данных Росстата. В апреле социально значимый продукт подорожал год к году еще более сильно — почти на 32%: с 13,9 до 18,3 ₽ за 1 кг.

В феврале этого года средняя цена в рознице равнялась лишь 14,9 ₽ Цены на соль этой весной росли быстрее уровня продовольственной инфляции: в марте цены на продукты питания в целом выросли год к году на 18%, в апреле — на 20,5%.

Последний раз продукт дорожал за один месяц больше чем на два рубля во время так называемого соляного кризиса 16 лет назад. В начале 2006 года, как сообщал тогда «Коммерсантъ», цены на соль в ряде регионов выросли с 5−6 до 50 ₽ за 1 кг на фоне слухов о прекращении поставок с Украины из-за конфликта вокруг цен на газ (на долю украинской соли в то время приходилось 40% российского рынка). По данным Росстата, в феврале 2006 года соль подорожала по сравнению с предыдущим месяцем в среднем сразу на 58% — с 5,1 до 8,8 ₽ за 1 кг. Месячные запасы соли в некоторых регионах скупили за несколько дней, торговые сети вводили ограничения на продажу в одни руки. ФАС провела проверку производителей и розницы, но не нашла среди них виноватых и пришла к выводу, что причиной «соляного кризиса» стали потребители, ажиотажно скупавшие соль на фоне недостоверной информации о ее нехватке.

Впоследствии резких скачков цен не наблюдалось. Даже в 2016 году, когда Россия с 1 ноября запретила ввоз соли из стран, которые ввели антироссийские санкции после присоединения Крыма, средние цены менялись незначительно.

Почему сейчас подорожала соль

В Минпромторге зафиксированный Росстатом рост цен связывают с повышенным спросом, который в конце февраля — марте 2022 года наблюдался на товары длительного хранения, в том числе и на соль. Но сейчас люди закупились впрок и продажи таких товаров находятся на обычном уровне, уверяет представитель министерства, добавляя, что «соль в достаточном количестве присутствует на полках».

Объединяющая более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности ассоциация «Руспродсоюз» связывает резкое подорожание соли этой весной, в частности, с тем, что Росстат фиксирует скачок цен прежде всего на импортную соль, которая в основном представлена в магазинах. Средняя розничная цена российской соли — самая низкая в мире, настаивает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. В России 1 кг стоит всего $0,15, тогда как в ЕС минимальная цена в два раза выше, отмечают в «Руспродсоюзе». Но у розничных сетей почти нет прямых контрактов с отечественными соледобытчиками, они предпочитают закупать товар у фасовщиков, работающих на импортном сырье, указывает Леонов. По его словам, чем выше оптовая цена на продукт на входе в розницу, тем больше заработок на самом дешевом на полке продукте для ретейлера.

Новость
В России подорожали унитазы

В крупнейших торговых сетях представлена соль прежде всего отечественных производителей, а ассортимент формируется в первую очередь исходя из потребительского спроса, а не потенциального заработка с закупочной цены, возражает Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет федеральные сети). Среди факторов, которые сейчас влияют на рост цен, Караваев называет удорожание логистики и упаковки, но с учетом существующего уровня потребления соли колебание цен в абсолютном выражении минимально — речь идет об изменении на «пару рублей в месяц».

Мощностей отечественных предприятий, выпускающих пищевую соль, «достаточно для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка», констатирует представитель Минсельхоза. Импорт соли в министерстве объясняют тем, что основные производства находятся далеко от центральных регионов России и цена продукции, которая поставляется из-за рубежа, поэтому оказывается более выгодной.

Производство соли в России по итогам 2021 года составило 1,5 млн т, оно покрывает около 60% потребностей рынка в соли, оценивает «Руспродсоюз». Остальные объемы завозятся из-за рубежа — прежде всего из Казахстана и Белоруссии.

Отечественная соль также дорожает, поскольку на стоимости пачки недорогого отечественного продукта рост цен на логистику и упаковку сказывается сильнее, чем в других странах, признает Леонов. По его словам, логистика с начала 2022 года подорожала на 30%, полипропиленовые мешки для соли — на 70%, а упаковочный картон — в 2,5 раза. Эти факторы занимают существенную долю в себестоимости производства соли и пересмотр отпускных цен — вынужденная мера для сохранения предприятий, указывает Леонов, не уточняя, на сколько предприятия подняли цены.

Крупнейший производитель соли в России — компания «Руссоль» (объединяет три месторождения: «Илецксоль» в Оренбургской области, «Бассоль» в Астраханской области и «Усольский солепромысел» в Иркутской области) — на запрос РБК не ответил. В конце апреля директор предприятия Сергей Черный в интервью местным СМИ объяснял, что соль дорожает в том числе из-за санкционных ограничений на импорт: «Мы закупаем оборудование за рубежом — это упаковочная и фасовочная техника, приборы, которые не делают у нас в стране. Так получилось, что мы покупаем их в Америке». Санкции коснулись и упаковочного материала, который не производят в России. Как пояснил Черный, в полиэтиленовом пакете, который компания закупала для упаковки соли, было 40% импортных компонентов, которые завозились из Германии и Южной Кореи.

Впрочем, по мнению Черного, рост цен в пределах 15% не слишком ударит по бюджету потребителей: килограмма соли семье из трех человек хватит примерно на три месяца, и если «соль будет стоить вместо 9−10 ₽ 11−12», то «на три месяца для семейного бюджета эти 2 ₽ ничего не решают».

В сети «Вкусвилл» РБК сообщили, что цены на соль под их брендом остались без изменений, «было замечено только повышение цен на розовую гималайскую соль из-за доставки». В «Магните» отказались от комментариев. РБК направил запросы в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Ленту», «Ашан», Metro Cash & Carry и «Азбуку вкуса».

Во время загрузки произошла ошибка.
 МИД ответил на поставленные Зеленским условия
Новый поворот в деле о резиденции Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь