10:37 (мск), источник: Lenta.Ru
ЦБ снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора.
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Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.
В частности, о перспективах дальнейшего снижения говорилось в релизе ЦБ, выпущенном после предыдущего заседания в конце апреля. Там же приводился прогноз регулятора относительно среднего значения ключевой ставки за 2022 год — оно может составить 12,5−14 процентов.
В преддверии заседания аналитики прогнозировали снижение ставки до 11,5 процента годовых. Понижение ставки заложили в своих ценах и участники долгового рынка. За день до заседания доходность десятилетних выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), обращающихся на вторичном рынке, снизилась до 9,6 процента годовых, двадцатилетних — ниже 9,5 процента. Общее снижение составило 40−65 базисных пунктов.
В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.