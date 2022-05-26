Российские ученые рассказали, как можно остановить свет Российские ученые математически описали ситуацию, когда происходит самоостановка света
Фоторепортажи
35Парад Победы на Красной площади
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых, сообщается на сайте регулятора.

Источник: Агентство «Москва»

Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.

В частности, о перспективах дальнейшего снижения говорилось в релизе ЦБ, выпущенном после предыдущего заседания в конце апреля. Там же приводился прогноз регулятора относительно среднего значения ключевой ставки за 2022 год — оно может составить 12,5−14 процентов.

В преддверии заседания аналитики прогнозировали снижение ставки до 11,5 процента годовых. Понижение ставки заложили в своих ценах и участники долгового рынка. За день до заседания доходность десятилетних выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), обращающихся на вторичном рынке, снизилась до 9,6 процента годовых, двадцатилетних — ниже 9,5 процента. Общее снижение составило 40−65 базисных пунктов.

В конце февраля на фоне первых антироссийских санкций и резкого ослабления рубля ключевая ставка была повышена с 9,5 до 20 процентов годовых. В дальнейшем ЦБ понижал ее до 17 и до 14 процентов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России раскрыли подробности о реформе накопительных пенсий
Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным по Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь