11:56 (мск), источник: © РИА Новости
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Секретарь генсовета ЕР Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе.
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает создание особой экономической зоны в Донбассе.
«Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов», — сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности» — «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями».