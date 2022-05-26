Набиуллина заявила, что ЦБ защитил финансовую стабильность России

По ее словам, в первые месяцы нужно было принимать тактические решения, чтобы противодействовать первому шоку санкций. «Наши меры направлены были на борьбу с теми проблемами, которые возникали, что называется, здесь и сейчас. В итоге нам удалось защитить финансовую стабильность, не допустить раскручивания инфляционной спирали», — отметила Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).
«Одновременно и самим банкам в условиях санкций нужна поддержка: это и капитал, и время, и большая гибкость для определения новой бизнес-модели», — отметила глава ЦБ.
26 мая, на внеочередном заседании совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 3 п. п. до 11%. Ожидания ЦБ по инфляции на 2023 г. в 5−7% и на 2024 г. в 4% остаются прежними.
По прогнозам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в ближайшие полтора-два года россияне будут жить в очень сложной ситуации, поэтому нужно оценить свои силы и ресурсы. По его словам, в 2022 г. инфляция по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 г. — более 6%. Дополнительные расходы бюджета на стабилизацию экономики в этом году могут составить более 4 трлн руб.